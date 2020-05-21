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ثقافة

القاهرة الثقافي يختتم النشاط الرمضاني بـ أمسية فنية مع جاهدة وهبي

الخميس 21/مايو/2020 - 08:53 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

يختتم صالون القاهرة الثقافي الدولي النشاط الرمضاني في التاسعة مساء اليوم الخميس ، بليلة فنية خاصة مع الفنانة جاهدة وهبي، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن فعاليات الصالون التي قدمته على مدار شهر رمضان، جاءت بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، وضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

جاء ذلك  ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الإرتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب، وجاءت المبادرة إلكترونيًا إجراء إحترازي للحماية من فيروس كورنا المستجد.

يشارك في الأمسية الفنانة اللبنانية جاهدة وهبي والشاعرة ماجدة داغر من لبنان، ويدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة رئيس ومؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والفنانة التشكيلية مها السباعي، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزئين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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