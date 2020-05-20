أخبار الأهلي| رمضان صبحي يتحدث عن مسيرته.. تجديد تعاقد سعد سمير.. واحتفالية بذكرى لقب نادي القرن













أكد رمضان صبحي نجم فريق الاهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي أن أبرز لحظات مؤثرة خلال مسيرته الكرويه هو لحظة تتويج المنتخب الاوليمبي بـ كاس الامم الافريقية تحت 23 عاما.













يدرس مسئولو النادي الأهلي مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد انتهاء فترة اعارته لنادي الاتفاق السعودي بشكل رسمي، وصرف نظر النادي السعودي عن شراء عقد اللاعب.

















كشف علاء ميهوب نجم ومدرب الاهلي السابق ، عن الظلم الذي واجه خلال مسيرته الكروية .

















تحتفل قناة النادي الأهلي الليلة بالذكرى العشرين لتتويج الفارس الأحمر بلقب نادي القرن الأفريقي، من خلال سهرة خاصة ينطلق بثها في العاشرة مساء وتمتد لثلاث ساعات حتى الواحدة صباحا.

















أنهت إدارة الأهلي إجراءات تجديد تعاقد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول بعد أن بات لاعبًا حرًا منذ أن تم رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي.



