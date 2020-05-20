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رياضة

عبد الله جمعة يبعث برسالة تحفيزية لجمهوره

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر نجم الزمالك عبد الله جمعة صورة جديدة  عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وكتب عبد الله جمعة معلقًا على الصورة: "كن شخصًا يسعد الناس ولا يضرهم وكن مبتسمًا يشتاق الناس لابتسامتك عند غيابك، وحاول انت تكون ذو اثر عظيم وصاحب شخصية مريحة حتى تعيش بسعادة".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه بالتعليقات جاء ابرزها كالاتي:

ربنا يوفقك يا كابتن وتفضل متألق وناجح

بودا الزمالك اللى وحشنا جدا 

مارسيلو العرب حبيب الزمالكوية

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.
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