تامر أمين عن ارتفاع درجات الحرارة: هنطلع بـ فانلة حملات على الهواء.. فيديو

انا اسف بعد كده هطلع على الهواء بفانلة حملات". قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على ارتفاع درجات الحرارة ومرور البلاد بموجة طقس حار، :"كده





وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" أنا عارف انكوا قاعدين حرانين مولعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة بليل ومفيش نسمة هوا ودرجة الحرارة 190 درجة مئوية". واحناومفيش





وتابع تامر امين:" مش عارف سنة 2020 ناوية تعمل ايه فينا تاني وشوفنا فيها زلازل واعاصير وفيروس كورورنا واحنا وصلنا لـ ليفل الوحش".





وأكمل تامر أمين:" الواحد مش عارف شهرر 6 هيفاجئنا بإيه، ورغم فيروس كورونا ودرجات الحرارة المرتفعة الناس كلها في الشارع ويتعاملون بطريقة طبيعية".





وتابع تامر امين:" انا صورت ترمومتر العربية الذي يقيس درجة الحرارة وسجلت 49 درجة مئوية وبعدها بساعتين وصلت درجة الحرارة في الشمس إلى 53 درجة مئوية".



