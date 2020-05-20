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توك شو

تامر أمين عن ارتفاع درجات الحرارة: هنطلع بـ فانلة حملات على الهواء.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:49 م
تامر أمين
تامر أمين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين،  تعليقا على  ارتفاع درجات الحرارة ومرور البلاد بموجة طقس حار، :"  انا اسف بعد كده هطلع على الهواء بفانلة حملات".

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  أنا عارف انكوا قاعدين حرانين مولعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحنا بليل ومفيش نسمة هوا ودرجة الحرارة  190 درجة مئوية".

وتابع تامر امين:"  مش عارف سنة 2020 ناوية تعمل ايه فينا تاني وشوفنا فيها زلازل واعاصير وفيروس كورورنا واحنا وصلنا لـ ليفل الوحش".

وأكمل تامر أمين:"  الواحد مش عارف شهرر 6 هيفاجئنا بإيه، ورغم فيروس كورونا ودرجات الحرارة المرتفعة الناس كلها في الشارع ويتعاملون بطريقة طبيعية".

وتابع تامر امين:"  انا صورت ترمومتر العربية الذي يقيس درجة الحرارة  وسجلت 49 درجة مئوية  وبعدها بساعتين وصلت درجة الحرارة في الشمس إلى 53 درجة  مئوية".

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