حكم نهائي كأس العالم للأندية يكشف سر حصول محمد صلاح على البطاقة الصفراء

كشف الحكم عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة ليفربول الانجليزي وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للاندية عن سر حصول محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الاول على البطاقة الصفراء خلال المباراة.





وأكد عبد الرحمن في تصريحات لـ قناة " الكأس "أن محمد صلاح نجم لامع في الدوري الانجليز ي ويتعامل باحترام شديد مع الحكام".





وأضاف أن الملايين في العالم تعشق محمد صلاح وانفعلت كثيرا فور حصول اللاعب على البطاقة الصفراء.









وأكمل أن محمد صلاح تعامل بتهور مع الكرة خلال المباراة ما اجبره على اشهار البطاقة الصفراء مشددا على ان كرة القدم تخضع لقوانين ويجب احترامها.



