موعد أذان الفجر في مصر

في خدمة لقراءة طوال شهر رمضان المبارك.. يقدم موقع صدى البلد الإخباري موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 من شهر رمضان المبارك وتكون مدة ساعات الصوم فيه 15 ساعة و 47 دقيقة.





ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الـ 28 من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و 49 دقيقة، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:17 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 12:57 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 2:57 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:45.





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ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، وكل الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب، ويعد حمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل والشرب من مكفرات الذنوب، وهناك اثنتا عشر كلمة بعد أكل وجبة السحور تغفر ما تقدم من الذنوب، وهي: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ».





وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».







