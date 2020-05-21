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محافظات

محافظ الوادي الجديد: ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا لـ 25 حالة

الخميس 21/مايو/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 25 حالة، وقال المحافظ، إنه تعافت حالة اليوم، وخرجت من مستشفى العزل الصحي بمركز أسنا في محافظة الأقصر، وعادت لمنزلها بمركز الداخلة بالمحافظة ليصبح إجمالي حالات التعافي اليوم هو حالة واحدة.


وأضاف المحافظ، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في الوادي الجديد، بلغت حتى أمس 43 حالة وتتركز في 10 مناطق بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، وهي مدينة الخارجة وقرية جورمشين 7 بمركز باريس ومدينة موط، وقرى" القصر-الشيخ والي-الراشدة – أسمنت – الهنداو-عزب القصر-بدخلو" بمركز الداخلة، وأن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها حتى الآن.


وأوضح  أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.


 وأشار إلى، عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر.


 ولفت إلى أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وأخذ عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.


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