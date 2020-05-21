بسبب مقلب.. قومي الإعاقة يقبل اعتذار تامر أمين ونقابة المهن التمثيلية.. تفاصيل

علق الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، على اعتذار نقابة المهن التمثيلية وقناة النهار على استخدام احد الأشخاص ذوي الهمم في برنامج المقالب «البروفة»، المذاع على قناة "النهار".





وقال أشرف مرعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، " اشكرك يا استاذ تامر، واشكر نقيب المهن التمثيلية على شجاعة الاعتذار وما حدث خطا غير مقصود على الرغم من انه اثر سلبيا على ذوي الإعاقة".





وأضاف أشرف مرعي "زيارة الدكتور أشرف زكي وتقدمه باعتذار رسمي وتقديم شبكة النهار الاعتذار شيء رائع".





وتابع أشرف مرعي "الفن والإعلام عامل داعم من أجل دمج 15% من ذوي الهمم في أنشطته بشكل طبيعي".





وأكمل أشرف مرعي "زيارة أشرف زكي وتقديم الاعتذار تعتبر بداية لأداء عملي لدمج ذوي الهمم وتحسين الصورة عن ذوي الهمم وتقديم نماذج إيجابية تساعد ذوي الهمم، وهناك اتفاق مبدئي مع قناة النهار لمساعدة ذوي الهمم على الحصول على مكانتهم الطبيعية داخل المجتمع".



