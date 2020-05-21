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شيرين فراج بعد تعافيها من كورونا: الفيروس غريب وعجيب.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 12:22 ص
النائبة شيرين فراج
النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب
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البهى عمرو

قالت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب ، إن فيروس كورونا مرض غريب وعجيب، مؤكده أنها شعرت ببعض التعب و بعد ذلك قامت بعمل فحوصات واكتشفت أنها مصابة بكورونا.


وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنها اخذت الفيروس من أحد الأشخاص وهى على علم به.


وأوضحت ، أن الفيروس سريع الانتشار و الإصابة، مؤكدة أن الشخص المصاب بكورونا عندما يدخل الحمام وهو مصاب ويدخل مواطن غيره يصاب.


ولفتت إلى أنها شعرت بضيق فى التنفس و ارتفاع فى درجات الحرارة وعلى الفور اتجهت للمستشفى، وقامت بعمل مسحات، وطالبت المواطنين بالذهاب للمستشفى فى بداية الشعور بتعب.


وأشارت إلى أنها تقوم بالتدابير الاحترازية منذ ظهور كورونا ولم تصب أحدا من زملائها.

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