بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

شاركت المذيعة بوسي شلبي
متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها برفقة الفنانة عبير صبرى.
تألقت بوسي شلبى
فى الصور بإطلالة رمضانية أنيقة وراقية، حيث ارتدت عباءة باللون الفوشيا وذات كم وكم ، كما اتسم التصميم بأنه سادة وقصير من الامام وهو ما زاد من جمال إطلالتها.
وانتعلت بوسي شلبى
حذاء صيفيا انيقا باللون الفضى، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي شلبى
على خصلات شعرها القصير المنسدله، واختارت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الصاخبة التى كشفت عن جمال ملامحها.