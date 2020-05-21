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برلمان

حزب مستقبل وطن بإدفو يواصل توزيع الشنط الرمضانية والمواد الغذائية

الخميس 21/مايو/2020 - 02:39 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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شاذلى عبد الفتاح
قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إدفو شمال أسوان بتوزيع عدد كبير من الشنط الرمضانية والمواد الغذائية بقرى ونجوع وكفور المركز. 

كان ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك وانطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب "مستقبل وطن"، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وصرح النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب، أمين الحزب بالمحافظة، بأن هذه الفعالية تعد هى الفعالية الأكبر والأقوى خلال الشهر الفضيل، خاصة وأنها تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان  .


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وأضاف حسن سيد خليل، أن هذه الفعالية هى ضمن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم وقد شملت أكبر عدد من القرى والنجوع والكفور بمركز دراو مثل قرى المحاميد والحجز بحرى والحجز قبلى والنجوع التابعة لها والعزب والكفور بدائرة المركز.

وأشار النائب البرلمانى، إلى أننا مستمرون حتى نهاية الشهر المبارك وحتى بعد انتهائه تأكيدا على تمسكنا بتوفير الحياة الكريمة لأبناء وطننا وتحقيقا لهدف المبادرة.

وأوضح أن هذه الفاعليات تأتى فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية إحتياجات المواطنين .
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