نشرة البرلمان: المجلس يطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم الـ0.5%.. ودراسة فتح المقاهي وصالات الجيم

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 20 مايو:برأسمال لا يقل عن 5 مليارات جنيه.. 10 شروط لترخيص البنوك فى مصرغرامة 300 جنيه وزيادتها لـ5000 حال التكرار.. صحة البرلمان تعلن عقوبة مخالفي ارتداء الكمامةخصم 0.5% من أصحاب المعاشات.. النواب يناشد العاملين بالدولة التبرع لمواجهة كورونامصير الدوري الممتاز.. انقسام في البرلمان بشأن عودة النشاط الرياضيموازنة البرلمان تطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم نسبة 0.5% لمواجهة كورونامجلس النواب يدرس فتح صالات الجيم وعودة الدوري المصريلمساعدة الشباب.. البحث عن بديل للمقاهي والكافيهات لحين انتهاء كوروناضرب بقرارات الحكومة عرض الحائط.. فرج عامر يرد على مخالفته منع التجمعات