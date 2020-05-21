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برلمان

نشرة البرلمان: المجلس يطالب باستثناء أصحاب المعاشات من خصم الـ0.5%.. ودراسة فتح المقاهي وصالات الجيم

الخميس 21/مايو/2020 - 12:08 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
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