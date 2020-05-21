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حوادث

عبد التواب يهنئ السيسي والمصريين بعيد الفطر

الخميس 21/مايو/2020 - 12:11 ص
المستشار حمدي معوض
المستشار حمدي معوض عبد التواب
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عمرو خليفة
هنأ المستشار حمدي معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، والشعب بحلول عيد الفطر، متمنيًا من الله أن يحفظ مصر والمصريين.

وأضاف "عبد التواب"، أن احتفال المصريين بالمناسبات الدينية والأعياد المختلفة يعكس مدى ترابطهم وتماسكهم؛ مؤكدا أن وحدة المصريين قوية مثل الصخرة التي تنكسر عليها مؤامرات أهل الشر.

وتابع عضو مجلس إدارة نادي القضاة، "ونحن نستقبل عيد الفطر وعلينا التكاتف والعمل على استقرار الوطن ورفعة شأنه"؛ متمنيًا من الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "عبدالتواب"، أن العيد هذا العام يأتي في وقت يتنشر به فيروس كورونا في العالم أجمع لذلك يجب تقليل الاختلاط حتى لا ينتشر الفيروس بين المصريين، مؤكدا أنها مجرد أزمة لبعض الوقت وسنتمكن من عبورها بالالتزام واتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية.

واختتم «مصر قادرة بقيادة الرئيس السيسي أن تضيف إلى ما تحقق من إنجازات ليبلغ شعبها ما يصبوا إليه من آمال».

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