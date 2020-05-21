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أخبار البلد

أهم الأخبار.. قانون حكومي جديد لمواجهة الكورونا.. الجزيرة تفضح نفسها.. محاكمة رامز جلال

الخميس 21/مايو/2020 - 12:19 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدي البلد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد " اقرأ المزيد " . 



"منبر من لا منبر له".. هكذا تصف قناة الجزيرة القطرية نفسها، وأمام هذا التعهد الإعلامي فتحت الجزيرة أبوابها لمن لا مهنة له، فصارت القناة وموقعها بوابة لبث الأفكار المتطرفة من قبل الجماعات الإرهابية لتأييد رءوس الإرهاب مثل هشام العشماوي، في مقالٍ كتبه مصطفى البدري الذي يعرف نفسه عبر موقع الجزيرة بأنه باحث وداعية إسلامي. عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية" اقرأ المزيد " .



تحدد السبت الثامن عشر من يوليو أمام محكمة جنح العجوزة، موعدا لمحاكمة كل من مالك قناة إم بي سي وليد الإبراهيم والفنان رامز جلال حيث قام مكتب المحامي بالنقض صلاح بخيت بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهما عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني " اقرأ المزيد " . 



دعت الحكومة الإماراتية، اليوم الأربعاء، الجمهور، إلى الإلتزام خلال فترة العيد، والابتعاد عن التجمعات وأي مخالفات قد يكون لها أي أخطار على المجتمع " اقرأ المزيد ". 



شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بمجموعة من الصور له من تدريبه داخل الملعب مع فريقة ليفربول الإنجليزي؛ استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز " اقرأ المزيد " .



أكدت النائبة البرلمانية شيرين فراج، إنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، ولكن أصيبت بفيروس كورونا المستجد ، خلال اجتماع  لجنة الصحة بمجلس النواب مع قيادات وزارة الصحة " اقرأ المزيد ".



نعت النقابة العامة للصيادلة بمزيد من الحزن والاسى وفاة ثلاثة من اعضائها وهم الدكتورة رحاب عبد الصبور من محافظة أسوان، والدكتور أحمد عبدالستار من محافظة الأقصر، والدكتور عز اديب عبدالشهيد من محافظة قنا، وذلك إثر إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم، داعين الله عز وجل ان يغفر لهم يلهم اهلهم الصبر والسلوان، ويسكنهم فسيح جناته " اقرأ المزيد ".


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