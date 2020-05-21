محمد عبد الحي يبدأ في توثيق زمن كورونا بالصورة

قال مصمم الجرافيك الفنان المصور محمد عبد الحي، إنه بدأ في تعلم هواية التصوير في سنة مبكرة، وأن احتراف أي مهنة يأتي مع الصبر والتعلم والاجتهاد.





وأوضح محمد عبدالحي، أن لديه أهدافا كثيرة يسعى لتحقيقها مستقبلا، حيث بدأ في التقاط صور حصرية ولقطات حية لتوثيق الفترة الزمنية الحالية المتعلقة بجائحة كورونا





ولفت الفنان محمد عبد الحي، إلى أن المعرض الذي يقوم بإعداده سيحتوي على الجانب الإيجابي والوعي المجتمعي في مناطق معينة، وكذلك على السلبيات التي أدت إلى انتشار فيروس كورونا.





وأكد محمد عبد الحي، أن توثيق الواقع يحتاج لجهود جبارة لإظهار كافة الجوانب، حيث أن هذا التوثيق يعتبر جزأ من كتابة التاريخ المجتمعي فى الداخل والخارج، مبينا أن بعض الصور المذهلة ستعطينا لمحة عن تجارب وقصص الناس في أرجاء البلاد، فبعض الصور حزينة للغاية تعرض المأساة الإنسانية الناجمة عن هذه الجائحة.



