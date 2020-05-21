محافظ الشرقية: نوزع الكمامات مجانا والمواطنون يقيمون الأسواق ليلا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة شهدت في بعض الأيام الماضية إصابات بـ كورونا بلغ عددها 55 حالة؛ ثم انخفضت الأرقام لـ العشرينيات.





وأضاف محافظ الشرقية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المحافظة سجلت اليوم 9 حالات فقط.





وأوضح محافظ الشرقية، أن بعض المواطنين الفترة الأخيرة كانوا يتجمعون فى الأسواق بالقري، مؤكدا أن الـ 10 أيام المقبلة ستشهد انخفاضا فى الحالات المصابة.





ولفت محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة تقوم بمنع التجمعات ولكن هناك بعض المواطنين تنقل الأسواق إلى مناطق داخلية وفى بعض الأوقات يقوم بعض المواطنين بعمل أسواق فى الساعة الثانية ليلًا.





وأشار محافظ الشرقية، إلى أن الوعى أمر مطلوب، وأنهم استعانوا بالرائدات الريفية، وهم يتجولون فى الشوراع وفى المنازلة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا.





وكشف محافظ الشرقية، عن أنهم وفروا فى الأسبوع الأخير 45 ألف كمامة، وتم توزيع أعداد كبيرة منها بالمجان، وفى الفترة المقبلة سيتم توفير أعداد كبيرة أخرى، وهناك تعاقد مع المصانع للحصول على 12 ألفًا كمامة في اليوم، مشيرا إلى أن سعر الكمامة جنيهان اثنان.



