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حوادث

رئيس حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الفطر

الخميس 21/مايو/2020 - 12:33 ص
الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة
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عمرو خليفة

هنأ الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، الشعب والأمة العربية والإسلامية عامة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.


وقدم رئيس حزب المؤتمر التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة ورجال الشرطة الأبطال الساهرين على أمن الوطن، متمنيا أن تنعم مصر بالأمان والاستقرار، داعيًا المولى العظيم أن يحفظ البلاد من شر الإرهاب وأعوانه.


وتابع رئيس حزب المؤتمر: «يسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم بأخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات وكل الحب والتقدير؛ للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ داعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والسلام وان تحقق لمصر وشعبها كل الخير والتنمية الشاملة فى جميع أنحاء مصر».


وأضاف صميد : «أثق في قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى على مواجهة التحديات داخليا وخارجيا مؤكدا ان الشعب المصرى العظيم يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية».


واختتم صميدة: «ندعو الله أن يزيل غمة كورونا وأنه على يقين أن مصر ستعبر تلك المحنة بمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

رئيس حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الفطر
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