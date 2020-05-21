رئيس لجنة مكافحة كورونا: الأسبوع الحالي الأعلى في معدل انتشار الفيروس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مرض كورونا تنفسى وليس "وصمة عار"، ولكن يجب الحذر قدر الإمكان، ومساعدة مرضى الفيروس.

وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "هذا الأسبوع الأكثر انتشارًا في معدلات الإصابة وانتشار المرض"، محذرًا من أن المريض الواحد قد يصيب 5 من المحيطين به، وهذا جرس إنذار لمن يعانى من الفيروس، مشيرًا إلى أن المريض في العزل المنزلي يتم منحه ماسكات ومنظفات خاصة.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، "أخاطب ضمير المصريين وليس وعيهم، في العيد كل واحد يعانى الأعراض يروح يأخد مسحة لاكتشاف المرض وحماية اللى حواليه"، مؤكدًا أن نسب الشفاء من الفيروس وصلت لمراحل عالية في مصر، ولكن يجب التكاتف لعبور الأزمة.

وأشاد بخطة إضافة مستشفيات جديدة لمنع أى تكدس داخل المنشآت الطبية، مشددًا على أن عدم التزام المواطنين بمواعيد حظر السير أحد أسباب زيادة الإصابات، حيث إن الالتزام الأكبر من جانب المواطنين في الشوارع الرئيسية ولكن الشوارع الجانبية الحياة تسير فيها بشكل طبيعي.



