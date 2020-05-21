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فن

عبد الله بن دفنا: «شاعر المليون» هذا الموسم في شكل جديد وأكثر ابتكارا

الخميس 21/مايو/2020 - 06:00 ص
عبدالله بن دفنا
عبدالله بن دفنا
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سعيد فراج
قال الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا، مقدم برنامج "شاعر المليون" المذاع على قناة "أبوظبي" الإماراتية، إن البرنامج سيعود هذا الموسم بشكل أكثر ابتكارا عن المواسم السابقة. 

وأوضح بن دفنا، أن برنامج شاعر المليون يهدف إلى إحياء الشعر النبطي الذي يعد مرتبطًا ببادية عرب الخليج العربي، من الناحية اللغوية والنمطية.

ولفت إلى أن برنامج شاعر المليون انطلق في عام 2006، وهو برنامج مسابقة تلفزيونية للمنافسة في الشعر النبطي، ويتألف برنامج شاعر المليون من مرحلتين: المرحلة الأولى تقوم اللجنة بتنظيم جولة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية لإجراء اختبار أداء المتسابقين.

أما المرحلة الثانية من برنامج شاعر المليون، فتكون في مسرح شاطئ الراحة في أبو ظبي، حيث يتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية من خلال البرنامج الذي يبث على الهواء مباشرة.

يذكر أن العديد من أبناء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة عبروا عن سعادتهم بانضمام الشاعر الإماراتي عبدالله بن دفنا إلى برنامج شاعر المليون.

وتصدر وسم "انضمام عبدالله بن دفنا لشاعر المليون"، الترند السعودي حيث احتشد بتغريدات حماسية حول هذه المشاركة.
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