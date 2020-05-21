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محافظ البحر الأحمر: منع دخول أتوبيسات الرحلات والنقل العام في أيام العيد

الخميس 21/مايو/2020 - 05:38 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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هاني حسين
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن قرارات رئيس الوزراء تمنع دخول الحافلات وأتوبيسات الرحلات من وإلى المحافظات أثناء فترة إجازة عيد الفطر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف محافظ البحر الأحمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "إذا كان الفرد معه حجز فندق مرخص له بالعمل سوف يدخل المحافظة، والسيارات الملاكي سوف تدخل إذا كان يمتلك المواطن عقارا في الغردقة، ولكننا سوف ننفذ تعليمات رئيس الوزراء بكل حزم".

وتابع محافظ البحر الأحمر، "وقف المواصلات العامة والنقل العام وأتوبيسات الرحلات ولكن الميكروباص داخل محافظة البحر الأحمر يعمل بصورة طبيعية".

وأكد محافظ البحر الأحمر أن "أتوبيسات الرحلات والميكروباصات القادمة من خارج المحافظة لن تدخل".

وأوضح محافظ البحر الأحمر "سوف نستقبل رحلة أخرى من المصريين العالقين في الخارج تصل فجر اليوم الخميس وعليها 400 مصري وسوف يقيمون في الغردقة وفترة الحجر الصحي أسبوعا واحدا فقط".
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