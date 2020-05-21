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توك شو

أحمد حسانين: وجه الشبه مع الراحل عمر الشريف سبب شهرتي ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 06:14 ص
شبيه عمر الشريف
شبيه عمر الشريف
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محمود محسن
أكد الفنان أحمد حسانين ، أن وجود الشبه بينه وبين الفنان عمر الشريف كما يقول الجمهور ليس السبب في دخوله عالم الفن، موضحا أنها مسئولية لأنها تجعل المشاهدين يقارنون بينه وبين الشريف.

وأشار "حسانين"، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" عبر فضائية الأولى، إلى أنه شرف لأى ممثل مبتدأ التشبه بعظماء الفن مثل الفنان نور الشريف، ومحمود ياسين، وعمر الشريف ، معلقا "من الخطر أن يشبه الفنان نفسه بأى شخص آخر مهما كان عظمته".

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وأضاف الفنان الواعد، أنه غير مستحب أن يقلد أى فنان فنانا عظيما آخر خاصة لو كان مبتدأ، مشيرا إلي أنه سعيد بهذا التشبيه ولا يمكن أن يستثمره خاصة أنه في بداية مشواره.

وتابع "حابب إن الناس تعرفنى كأحمد حسانين وليس شبيه عمر الشريف، لكن هذا الشبه كان سبب في شهرتى وشهرة أدوارى".

وقال إنه لا يحاول أن يقلد الفنان عمر الشريف خلال أدواره بمسلسلات البرنس و١٠٠ وش  ، نافيا وجود علاقة قرابة بينه وبين الفنان عمر الشريف كما يزعم البعض بأنه حفيده.
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