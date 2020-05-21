أحمد حسانين: وجه الشبه مع الراحل عمر الشريف سبب شهرتي ..فيديو

أكد الفنان أحمد حسانين ، أن وجود الشبه بينه وبين الفنان عمر الشريف كما يقول الجمهور ليس السبب في دخوله عالم الفن، موضحا أنها مسئولية لأنها تجعل المشاهدين يقارنون بينه وبين الشريف.





وأشار "حسانين"، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "التاسعة" عبر فضائية الأولى، إلى أنه شرف لأى ممثل مبتدأ التشبه بعظماء الفن مثل الفنان نور الشريف، ومحمود ياسين، وعمر الشريف ، معلقا "من الخطر أن يشبه الفنان نفسه بأى شخص آخر مهما كان عظمته".





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وأضاف الفنان الواعد، أنه غير مستحب أن يقلد أى فنان فنانا عظيما آخر خاصة لو كان مبتدأ، مشيرا إلي أنه سعيد بهذا التشبيه ولا يمكن أن يستثمره خاصة أنه في بداية مشواره.





وتابع "حابب إن الناس تعرفنى كأحمد حسانين وليس شبيه عمر الشريف، لكن هذا الشبه كان سبب في شهرتى وشهرة أدوارى".



