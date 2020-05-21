مجدي عاشور: من لم ينوِ صيام شهر رمضان عليه الاستغفار وقضاء الشهر مرة أخرى ولا كفارة ..فيديو

قال الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الشخص الذى لم ينوِ الصيام ولم يصُم رمضان هل يكون عليه كفارة .





وأضاف مجدى عاشور، في تصريحات متلفزة عبر برنامج مساء "دي إم سي" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن صوم رمضان هو ركن من أركان الإسلام وفريضة، كما قال تعالى "كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم".





وأوضح مجدى عاشور ، أن القادر إذا لم يكن مريضا أو على سفر أو صاحب عذر فيجب عليه الصيام.





وتابع أن من لم ينوِ صيام رمضان عليه أن يستغفر الله كثيرا، وليس عليه كفارة، وعليه أن يقضي هذا الشهر مرةً ثانية.



