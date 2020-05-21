محافظ البحر الأحمر: غلق الفنادق المخالفة لقرار الحكومة بمكالمة تليفون

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة ملتزمة بإجراءات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، ولكن هناك بعض الفنادق حصلت على تصريح من وزارة الصحة والسياحة.





وأضاف محافظ البحر الأحمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن عدد الفنادق فى المحافظة الحاصلة على تصريح هي 42 فندقا.





وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن جميع الشواطئ مغلقة، والفنادق التى تعمل تسير على القواعد التى تم وضعها من الصحة والسياحة.





ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع التزام الفنادق، مؤكدا أن هناك تواصلا مع الدكتور خالد العاني وزير السياحة، وأن أي فندق سيخالف القواعد سيتم غلقه لمدة عامين بالتليفون.





وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن الموضوعات لا يوجد بها تهاون، وكشف عن أن أى مخالف للقواعد ستتم معاقبته، والمراكب المخالفة سيمنع رسوها من العمل لفترة وسيكون هناك غرامات مالية.