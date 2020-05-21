AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ البحر الأحمر: غلق الفنادق المخالفة لقرار الحكومة بمكالمة تليفون

الخميس 21/مايو/2020 - 06:11 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
Advertisements
البهى عمرو

قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة ملتزمة بإجراءات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، ولكن هناك بعض الفنادق حصلت على تصريح من وزارة الصحة والسياحة.


وأضاف محافظ البحر الأحمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن عدد الفنادق فى المحافظة الحاصلة على تصريح هي 42 فندقا.


وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن جميع الشواطئ مغلقة، والفنادق التى تعمل تسير على القواعد التى تم وضعها من الصحة والسياحة.


ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع التزام الفنادق، مؤكدا أن هناك تواصلا مع الدكتور خالد العاني وزير السياحة، وأن أي فندق سيخالف القواعد سيتم غلقه لمدة عامين بالتليفون.


وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن الموضوعات لا يوجد بها تهاون، وكشف عن أن أى مخالف للقواعد ستتم معاقبته، والمراكب المخالفة سيمنع رسوها من العمل لفترة وسيكون هناك غرامات مالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. غلق الفنادق السياحية لإجراء التطهير والتعقيم في الأقصر

باستثناء مراكب الصيد.. تعليق الرحلات البحرية بالبحر الأحمر في شم النسيم لمواجهة كورونا

محافظ البحر الأحمر: المخالفون بالبناء على أراضي الدولة ستتم إحالتهم للنيابة العسكرية

صدى البلد يرصد حفلة شواء بالغردقة تكشف شاطئا خفيًا لتجمعات المواطنين..شاهد

المحافظات تستعد لشم النسيم بإجراءات مشددة لمواجهة كورونا.. وقف المراكب النيلية وغلق الحدائق.. وأكمنة ثابتة ومتحركة لرصد التجمعات

لأول مرة منذ 50 عاما.. جزيرة الجيفتون خالية من المواطنين في شم النسيم

ترشيحاتنا

عيب وألف عيب.. فنانة خليجية تفتح النار على رامز جلال بسبب محيي إسماعيل

أم تلتقي ابنها المخطوف بعد غياب 32 عاما.. صور

أحمد موسى يطالب الصحة بالرد على اتهام النائبة شيرين فراج للوزارة بإصابتها بكورونا

بـ 2 جنيه.. ماسك في المنزل يجعل بشرتك ناصعة البياض

وصول 305 مصريين من العالقين في أبوظبي إلى مطار القاهرة

ردود أفعال الجمهور بعد اكتشاف حقيقة دينا الشربيني في لعبة النسيان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بـ 2 جنيه.. ماسك في المنزل يجعل بشرتك ناصعة البياض

شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا