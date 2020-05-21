وكيل الصحة بالغربية: خروج 150 مصاباً كورونا بطنطا.. صور

احتفلت الطواقم الطبية بالمدينة الجامعيه بنات بطنطا بمحافظة الغربية اليوم بخروج 150 مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية مما أدي إلي خروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم .

من جانبه أكد الدكتور علاء نصر مدير العزل بالمدينه الجامعيه بنات أن عدد من تعافوا وخرجوا من المستشفى لمنازلهم منذ افتتاح العزل بالمدينه الجامعيه بشكل جزئي واستثنائى بلغ أكثر من 300 مريض مشيرا إلي أن نسبة الشفاء بالمستشفي تعدت نسبة الـ 51 % وهي نسبة تفوق نسب الشفاء في باقي مستشفيات العزل علي مستوي الجمهورية .

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وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض ، وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة .

كما أعلنت صحة بمحافظة الغربية في وقت سابق عن شفاء 18 حالة إصابة إيجابية بفيروس "كورونا " من مستشفي العزل الصحي بكفر الزيات العام والسماح لهم بالخروج فى أجواء مستقرة بالعودة إلي منازلهم .

كما بينت مصادر أن أن خروج 18 حالة من مستشفى عزل كفر الزيات بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، موجها الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى لدورهم العلاج فى متابعة الحالات المصابة طوال فترة العزل 14 يوماً.