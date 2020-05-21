AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل الصحة بالغربية: خروج 150 مصاباً كورونا بطنطا.. صور

الخميس 21/مايو/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

احتفلت الطواقم الطبية بالمدينة الجامعيه بنات بطنطا بمحافظة الغربية اليوم بخروج 150 مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية مما أدي إلي خروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم .

من جانبه أكد الدكتور علاء نصر مدير  العزل بالمدينه الجامعيه بنات  أن عدد من تعافوا وخرجوا من المستشفى لمنازلهم منذ افتتاح العزل بالمدينه الجامعيه  بشكل جزئي واستثنائى  بلغ أكثر من 300 مريض  مشيرا إلي أن نسبة الشفاء بالمستشفي تعدت نسبة الـ 51 % وهي نسبة تفوق نسب الشفاء في باقي مستشفيات العزل علي مستوي الجمهورية .

اقرأ أيضا :

وكيل التعليم بالغربية يباشر تسليم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني ببسيون.. صور

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض ، وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة .

كما أعلنت صحة بمحافظة الغربية في وقت سابق عن شفاء 18 حالة إصابة إيجابية بفيروس "كورونا " من مستشفي العزل الصحي بكفر الزيات العام والسماح لهم بالخروج فى أجواء مستقرة بالعودة إلي منازلهم .

كما بينت مصادر أن أن خروج 18  حالة من مستشفى عزل كفر الزيات بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، موجها الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى لدورهم العلاج فى متابعة الحالات المصابة طوال فترة العزل 14 يوماً.

وكيل الصحة بالغربية: خروج 150 مصاباً كورونا بطنطا.. صور
وكيل الصحة بالغربية: خروج 150 مصاباً كورونا بطنطا.. صور
وكيل الصحة بالغربية: خروج 150 مصاباً كورونا بطنطا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شفى و يامن.. حكاية طفلين جاءا للدنيا وسط مصابي كورونا.. شاهد

صحة الغربية تعلن تحول 14 حالة كورونا من إيجابي إلى سلبي

وكيل الصحة بالغربية يكشف تفاصيل خروح 18 حالة من العزل الصحي بطنطا

تحول نتائج ٢٠ حالة مصابة بكورونا لـ سلبية بعزل الدقهلية

بشاير الخير.. خروج 16 حالة كورونا من مستشفيات العزل بـ الدقهلية

رضيع عمره 38 يوما.. خروج أصغر مصاب بكورونا من مستشفى العزل بالدقهلية

ترشيحاتنا

الجزيرة تفضح نفسها.. قصة المقال المحذوف من مدونتها الداعم للإرهابي هشام عشماوي

تحذيرات لهذه الفئة بـ عدم ارتداء الكمامة

رئيس جامعة طنطا: لا تهاون في حق الطبيب المعتدى عليه وإحالة المتهم للنيابة

تحذير خطير من مسؤولة أوروبية: علينا الاستعداد لموجة ثانية من كورونا

هل يصح استعمال الصابون والشامبو أثناء غسل الجنابة؟

عيب وألف عيب.. فنانة خليجية تفتح النار على رامز جلال بسبب محيي إسماعيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة