مبادرة في الخير.. صاحب مطعم: وجبات مستشفى عزل الزقازيق مسئوليتنا

أطلق أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الزقازيق بالشرقية مُبادرة لتوفير الوجبات الطازجة لجميع أفراد الطاقم الطبي بمستشفى العزل بمنطقة شيبة بمدينة الزقازيق دعمًا ماديًا ومعنويًا لجيش مصر الأبيض.





أكد صاحب المبادرة حرصه على تقديم أي دعم يحتاجة أعضاء الطاقم الطبي سواء كان دعمًا ماديًا أو معنويًا، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال.





وأضاف أنه حرص علي إطلاق مبادرة لتوفير جميع الوجبات الغذائية التي يحتاجها جميع أعضاء الطاقم الطبي وبأي كمية هم في حاجة إليها دون مقابل مساهمة منه ودعمًا لهم.





وعبّر عن سعادته بمشاركته للفرق الطبية ودعمه المعنوى، داخل مستشفى العزل بـ شيبة بنطاق مركز الزقازيق، وكذلك مؤازرته للجيش الأبيض ضمن زيارة وكيل وزارة الصحة.





وشدّد علي ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني من المؤسسات ورجال الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، مناشدًا المواطنين بعدم النزول للشوارع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشاره وعودة الحياة لطبيعتها.