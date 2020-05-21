كرم جبر لـ أردوغان: مصر هتقطع دراعك إذا امتدت لـ تهدد أمنها القومي.. فيديو

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدولة لا تخشى أحدًا ولا تهاب أحدًا، وعندما يكون لديها موقف تعلنه، ومصر موقفها قائم على الاحترام المتبادل مع الدول.





وأضاف كرم جبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر يدها بريئة من أي نقطة دماء سالت في المنطقة العربية، وهناك حكومات متورطة في إراقة الدماء العربية.





وتابع كرم جبر " مصر دولة كبيرة تسير في خط واضح لتحقيق البناء"، مؤكدا أن " تركيا دولة معادية وشريرة و أردوغان ينبح كالكلاب".





وأكد كرم جبر "أن ما يفعله أردوغان لن يُرجع أيام الوالي العثماني، وأحلام الإمبراطورية لن تعود، وسوف يدفن في مقبرة الإخوان".





واختتم كرم جبر، حديثه "مصر قادرة على أن تحمي أمنها وحدودها واستقرارها وتقطع ذراع أردوغان إذا امتدت لتهدد أمن مصر القومي".