مع اقتراب النهاية.. أمير كرارة يشارك جمهوره صورة جديدة من مسلسل الاختيار

شارك النجم أمير كرارة جمهوره بصورة من مسلسل الاختيار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





معلقًا عليها: "رحم الله شهداء الوطن (منسي الاسطورة) معركة البرث".





من جهة أخرى، نشر بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار، صورة للأبطال الحقيقيين لملحة البرث، التي سوف تتناولها الحلقة 28 من المسلسل، مطالبًا أهالي الشهداء بعدم مشاهدة الحلقة القادمة لما سوف تتناوله من مشاهد أليمة على الجميع.





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وعلق بيتر ميمي: «رجاء.. اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨) .. انا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، انا حاولت قدر المستطاع اقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف انهم ابطال و وقفوا و دافعوا عن الارض و الكمين و زمايلهم لاخر نفس».







مواعيد عرض مسلسل الاختيار

بعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار