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أخبار البلد

7 رحلات مصرية تغادر القاهرة اليوم لإعادة العالقين بالكويت والإمارات

الخميس 21/مايو/2020 - 06:00 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي

تسيير وزارة الطيران المدنى، اليوم الخميس، 7 رحلات طيران استثنائية إلى دولتي الكويت والإمارات العربية، لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة الوطنية مصر للطيران تسير 5 رحلات واحدة منهم إلى دولة الكويت و4 أخرين إلى مدينة دبي بالإمارات، فيما تسير شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلتا استثنائيتان إلى مدينة دبي أيضا، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات دبي جميعها إلى مطار أسيوط الدولي، وتعود رحلة الكويت إلى مطار القاهرة الدولي.

المقرر أن تجري سلطات مطاري القاهرة وأسيوط الدوليين، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 يوما بدلا من 14 يوما بعد قرار وزارة الصحة المصرية، للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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