صحف ليبية: فيلم اختطاف العالم الروسي يثير الرأي العام في روسيا

أفاد عدد من الصحف الليبية بأن الفيلم الروسي "شوغالي" الذي يجسد القصة الحقيقية لاختطاف عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي، بليبيا في 17 مايو من عام 2019 والزج به في سجن معيتيقة الليبي بطريقة غير قانونية من قبل حكومة الوفاق، أثار الرأي العام الداخلي بروسيا و ليبيا، وذلك فور عرض الفيلم في الأيام الماضية بتلك البلدين.





وأوضحت الصحف الليبية، في تقارير، أن وسائل الإعلام بمختلف مستوياتها والشخصيات السياسية والعامة باليبيا توجهت إلى مكتب المدعى العام الليبي للمرة الأولى ووجهت اتهامات ضد حكومة الوفاق بالزج بالعالم الروسي دون أسباب أو بطريقة قانونية.





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وأشارت الصحف الليبية، إلى الجهود الدبلوماسية الروسية لم تتمكن من تحقيق نتائج في إنقاذ مواطنها، ولم يكن للطلبات الدولية الموجهة لقيادة حكومة الوفاق أي تأثير يذكر.





وكشفت الصحف الليبية وعدد من الصحف الروسية، عن أن هناك تغيرا جذريا وقع بعد إصدار فيلم "شوغالي" حيث دفعت التساؤلات الساخرة للروس ، والاهتمام بالمنشورات الإخبارية المتعلقة بالقضية حول العالم، القيادة الروسية إلى إعادة النظر بالقضية.





وأفادت الصحف الليبية، بأن بعد صمت التلفزيون الروسي حول قضية اختطاف عالمها والزج بيه في سجون طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المناهضة للمشير حفتر، عرضت قناة البروباجاندا الرئيسية لروسيا في الذكرى السنوية لاختطافه في 17 مايو 2020 ، قصة العلم الروسي و تحدثت لقناة عن مصير مواطنها بالتفصيل.





وقالت الصحف الليبية، هناك تحركات وتفاعلات قوية من قبل الحكومة الروسية، تجاه قضية اختطاف عالمها الروسي في ليبيا، قد يصل إلى حد التدخل العسكري لإنقاذ مواطنها، من الاعتقال الغير مبرر.





ونوهت الصحف الليبية أنه الآن، وعندما لا يتم تحرير عالم الاجتماع الروسي من السجن الليبي في غضون عام، سيفهم العالم كله وسيغفر لروسيا نشر قوات في طرابلس، وسيكون أسطول طرطوس والمطار العسكري في حميميم القاعدتين المثالييتين للعملية العسكرية، وستساند القوات الروسية قوات المشير خليفة حفتر، التي تنتظر أي دعم لكسر الخط الأمامي في حربها ضد الإرهاب الذي تقوده حكومة الوفاق، وذلك عبر شن هجوم على طرابلس.



