بسبب البطل الشهيد منسي.. نوبة بكاء لبسمة وهبة على الهواء

دخلت الإعلامية بسمة وهبة، في نوبة بكاء عقب سماعها قصة استشهاد ودفن الشهيد البطل أحمد منسى، من صديقه، المحامي رأفت بلط، أثناء استضافته ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز".

فيما قال صديق منسى "وإحنا بندفنه، إيده لم تنزلق وتحركت بشكل كامل وحضنت والده.. فالراجل بتاع المدفن انهار وسقط على الأرض من المشهد.. في تلك اللحظة قلت منسى صاحى.. منسى قصة تانية خالص".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، "تمنيت أن أجد في حياتى صداقة مثله.. في ظل شهادة الشهود.. نفسى إنى أروح سيناء وأطلع الجبهة.. إيه حلاوة وجمال الاستشهاد".



