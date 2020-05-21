أحمد موسى يشكر السفير الأمريكي على دعم بلاده للهلال الأحمر بـ 3 ملايين دولار ..فيديو

في مقطع فيديو الشكر إلى مصر والشعب، من أجل المساعدات التي أرسلتها مصر إلى الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ شهر تقريبا قدم

وأضاف "موسى"، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اليوم ظهر السفير الأمريكي في فيديو ليقدم الدعم لمصر، لافتا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تبرعت للهلال الأحمر المصري بـ٣ ملايين دولار.

وأضاف "موسى"، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اليوم ظهر السفير الأمريكي في فيديو ليقدم الدعم لمصر، لافتا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تبرعت للهلال الأحمر المصري بـ٣ ملايين دولار.

وتابع "زي ما قال السفير الأمريكي أن هذا التبرع دعم وتقدير وردا لجميل الشعب والحكومة، لمساندتها لهم خلال أزمة فيروس كورونا".

وتابع "زي ما قال السفير الأمريكي أن هذا التبرع دعم وتقدير وردا لجميل الشعب والحكومة، لمساندتها لهم خلال أزمة فيروس كورونا".

واستعرض أحمد موسى فيديو السفير الأمريكي، حيث قال إنه

وأضاف السفير الأمريكي، أنه مع انتهاء شهر رمضان المبارك يشعر الشعب الأمريكي بالشكر تجاه الكثير من النعم، لافتا إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية واحدة من تلك النعم.





وتابع "ردا للجميل"، وتضامنا مع الشعب المصري، أعلن أن الشعب الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تتبرع إلي الهلال الأحمر المصري، لافتا إلى أن التبرع يصل قيمته إلي ٥١ مليون جنيه مصري، أي ما يقارب ٣ ملايين دولار.





وأشار إلى أن تلك الأموال ستستخدم لدعم ٣٠ ألف من المتطوعين والمتخصصين في المجال الصحي في الهلال الأحمر، وذلك لدعمهم خلال محاربة جائحة فيروس كورونا.



وأكد على أن الأمريكيين دائما متواجدين جانبا إلي جانب مصر في تلك الأزمة، مشيرا إلى أن أمريكا ستقدم الدعم إلى مصر بكافة الطرق.