أحمد موسى يشكر السفير الأمريكي على دعم بلاده للهلال الأحمر بـ 3 ملايين دولار ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ شهر تقريبا قدم السفير الأمريكي في مقطع فيديو الشكر إلى مصر والشعب، من أجل المساعدات التي أرسلتها مصر إلى الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف "موسى"، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اليوم ظهر السفير الأمريكي في فيديو ليقدم الدعم لمصر، لافتا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تبرعت للهلال الأحمر المصري بـ٣ ملايين دولار.
وتابع "زي ما قال السفير الأمريكي أن هذا التبرع دعم وتقدير وردا لجميل الشعب والحكومة، لمساندتها لهم خلال أزمة فيروس كورونا".
ووجه أحمد موسى الشكر إلى الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي علي هذا الدعم المقدم للهلال الأحمر والمصابين والأطقم الطبية.
واستعرض أحمد موسى فيديو السفير الأمريكي، حيث قال إنه منذ ما يقرب شهر قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر لمصر، وذلك من أجل تضامنها بتقديم إمدادات إغاثة لمواجهة جائحة كورونا.