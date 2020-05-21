مصطفى الفقي: جسر جوي لنقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا ..فيديو

شن الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، حملة نقد لاذع ضد النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن هناك جسرا جويا لنقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" اليوم، الخميس، أن القضية الفلسطينية هامة، وتحتاج إلى وقت طويل لحلها، أما ما يحدث في ليبيا فأمر عاجل.





وأكد المفكر السياسي، أن هناك أولوية للتعامل مع ما يحدث في ليبيا، لافتا إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية قوية وقديمة، والمعلن عنه أن هناك علاقات عسكرية قوية بينهما.





وتابع أنه عناصر تنظيم داعش الارهابي تتواجد في ليبيا، ومجموعات من المنظمات الإرهابية تتوافد إليها هى الأخرى، لافتا إلى أن مصر عند لحظة معينة ستضطر لدخول ليبيا؛ لأنه هذا الأمر أمن قومي مصري مباشر.