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متحدث الوزراء: خدمة الميكروباص داخل المدن وبين المحافظات لن تتوقف في العيد.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 03:46 ص
نادر سعد
نادر سعد
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عادل نصار

أجاب المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن سؤال "هل ستتوقف خدمة الميكروباص داخل المدن وبين المحافظات خلال أيام العيد؟".

 

وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر" اليوم، الخميس، إن خدمة "الميكروباص" الداخلية داخل المحافظات، وبين المحافظات سيعمل أثناء أيام العيد من الأحد إلى الجمعةن ولن تتوقف والدولة تسمح بذلك.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه مسموح للمواطن التنقل على مختلف طرق الجمهورية، لافتا إلى أن الخدمات المتوقفة أثناء إجازة العيد هي القطارات بين المحافظات، ومترو الأنفاق، وهيئة النقل العام.


وتابع المتحدث، أن أتوبيس الرحلات ممنوعة في أيام الحظر أثناء العيد، وسيتم توقيع الغرامة المقررة وتصل لـ 4 آلاف جنيه أو الحبس.

 

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