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توك شو

صديق منسي يبكي على الهواء.. ويوجه رسالة عن الشهيد البطل

الخميس 21/مايو/2020 - 06:26 ص
صديق منسي
صديق منسي
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عادل نصار

دخل المحامي رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، في نوبة بكاء شديدة أثناء التحدث عن ذكرياته مع البطل الشهيد، مؤكدًا أن كان بطلا من نوع خاص.

 

وقال بلط، في حواره التلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم" المذاع عبر شاشة "أون إي"، اليوم الخميس، "الناس بتسأل أشمعنى المنسي، وفي أبطال زيه كتير، لكن أقول إن أبطالنا كلهم يعبدوا الله عز وجل، والمنسي كان عايز ينال الشهادة علشان عايز ربنا يحبه".

 

وتابع أنه "لو شوفتيه هو ماشي في الشارع مستحيل تقول أن ده يبقي رجال صعقة"، موجها رسالة للمنسي، قائلا "أنت إنسان مش هتكرر في حياة أي حد".

 

وعلقت بسمة وهبة "ربنا يصبر أسرته، وده بطل من نوع خاص، ربنا يرحمه".


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