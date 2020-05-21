تجنبا للنفقات الباهظة.. افحص هذه الأجزاء في سيارتك

من المعروف أن الصيانة الدورية للسيارات تحتاج إلى نفقات باهظة الثمن إلا أن هناك بعض الأجزاء في السيارة التي من الممكن الاعتناء من دون أن نلجأ إلى صيانتها باستمرار ومن أهم هذه الأجزاء ناقل الحركة سواء أوتوماتيك أو عادي؛ فهو يعد من الأجزاء باهظة الثمن في السيارة ولتجنب تلفه يجب الاعتناء به والصيانة الدورية له بشكل دائم وتغيير الزيت الخاص به، إضافةً إلى المحافظة على مستوى القيادة.





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سير الكتينة والتي تعد من أهم الأجزاء في السيارة فهي مصنوعة من المطاط في الغالب وتربط بينها وبين عمود الكرنك وعمود الكامة كمات سير الكاتينة على فتح غلق الصمامات لانها تتعرض لضغوطات كبيرة ولها عمر افتراضي وفي حال تعرضها للكسر تسب مشاكل كبيرة للمحرك لذلك يجب الصيانة الدورية لها مع تغييرها عن انتهاء عمرها الافتراضي .





يعتبر شاحن التربو من الأجزاء أيضا باهظة الثمن ويجب الصيانة الدورية له والاهتمام بتغيير الفلاتر والزيت بشكل دوري مع استخدام البنزين المناسب كي لا يتعرض للتلف .





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سنجد أيضا ان المحول الحفاز هو أحد أبرز الأجزاء الهامة في السيارة لأنه يعمل على خفض معدل العوادم المنبعثة من السيارة لذك يجب الصيانة الدورية له لتجنب استبداله حتى لا يتعرض للكسر، كما يجب استخدام الزيت المناسب مع تغييره بشكل دوري.





الإطارات تحتاج دائما إلى العناية الدائمة لانها من الاجزاء التي تتهالك سريعا بسبب الاحتكاك الدائم بالطريق ودرجات الحرارة العالية إلا أنها الجزء المسئول أيضا عن حمل وزن السيارة بالكالمل ويجب فحصها بصورة دائمة والتأكد من ضغط الهواءلذلك عليك الصيانة الدورية لها باستمرار كي لا تتهالك سريعا.





أما بالنسبة إلى مكيف السيارة فمن المعروف أن السيارة تتأثر بالحرارة العالية ويحتاج إلى العناية فبغض النظر عن القيام بعمليات الصيانة الدورية للسيارة فهناك أعمال صيانة تقوم للتكييف حتى تحصل على رائحة منعشة داخل السيارة أثناء القيادة يجب الاهتام بتغيير فلتر التكييف وشحنه إذا لاحظت عدم قدرته على التبريد داخل السيارة بالإضافة إلى المحافظة على طابلون السيارة نظيف ولامع حتى لا يتم ترسب الأتربة داخل التكييف .