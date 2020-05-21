السودان: 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 3 أيام

سجلت وزارة الصحة السودانية ، 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 10 وفيات ، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية ، في بيان صباح اليوم الخميس متضمنا التقرير الوبائي التراكمي لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، أن 5 حالات وفيات في ولاية الخرطوم ، و3 في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، إضافة إلى حالتي وفاة في ولاية القضارف (شرق).



وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 345 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3138 حالة، بينها 121 وفاة ، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 309 أشخاص.