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أخبار العالم

السودان: 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 3 أيام

الخميس 21/مايو/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت وزارة الصحة السودانية، 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 10 وفيات ، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية ، في بيان صباح اليوم الخميس متضمنا التقرير الوبائي التراكمي لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، أن 5 حالات وفيات في ولاية الخرطوم ، و3 في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، إضافة إلى حالتي وفاة في ولاية القضارف (شرق).

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سُجلت منها 345 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3138 حالة، بينها 121 وفاة ، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 309 أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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