90 يومًا على الجريمة.. حكاية كارموس السلام.. قتله خاله بسبب 700 جنيه.. والضحية متوسلاً: «سيبني أعيش»

"٩٠ يومًا مرت علي واقعة فرارجي السلام الذي سدد عدة طعنات مختلفة في جسد نجل شقيقته بسبب الخلاف علي ٧٠٠ جنيه، المتهم لم يرحم توسلات نجل شقيقته و سدد له ٣ طعنات أودت بحياته".





في الساعات الماضية قررت نيابة السلام احالة أوراق القضية الي محكمة جنايات القاهرة، تفاصيل تلك الواقعة نرصدها من امر احالة القضية.".





‪كان يقف الشاب المجني عليه يحى م امام محل الفراخ وتحديدا في ملف العبد بسوق الوادي بمدينة السلام يطالب خاله بمستحقات شقيقه الذي كان يعمل معه في محل جزارة الفراخ وأثناء ذلك نشبت بينهما مشاجرة قام خلاها فرارجي السلام بتسديد طعنة نافذة لنجل شقيقته وبعدها حاول الشاب ان يهرب وهرول نحو احد المقاهي المجاورة لكي يستنجد بالأهالي ولكن دون جدوى، مكث الشاب خلال تلك اللحظات يردد :"الحقوني خالي ضربني بالسكين علشان بطالبه بمستحقات شقيقي ليه عنده ٧٠٠ جنيه "، وبعدها بدقائق معدودة هرول المتهم نحو الشاب وكان يمسك في يده سكينا وهنا سددلنجل شقيقته عدة طعنات مختلفة في أنحاء جسده النحيل حتى وقع جثة هامدة والدماء تنهمر من جسده .





‪مرت ما يقرب من 10 دقائق وقام الأهالي بحمل الشاب وتم نقله الي مستشفى السلام لتلقي العلاج ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة علي سلم المستشفي ، وبعدها انقلبت المنطقة الي ثكنة عسكرية وتم ضبط المتهم .





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وأكد شهود العيان أن المجني عليه كان طيب والجميع في المنطقة يحترمونه مؤكدين انه منذ ان وطأت قدمه إلي المنطقة ولم نسمع منه الا كل خير واحترام للصغير قبل الكبير.





من جهته قال أيمن محفوظ المحامي إن هذه الواقعة هي جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.





وأضاف محفوظ لـ صدى البلد ان الجاني الذي عقد العزم والنيه وترصد للضحية بغرض ازهاق روحه وتحققت النتيجة الاجرامية بموت الضحيه سوف يسأل ويعاقب علي جريمة السلاح المستخدم منفصلة عن جريمة القتل ليصدر في حكم بالسجن المشدد ومصادرة السلاح اذا كان السلاح ناري او الحبس اذا كان السلاح ابيض .





وأكد محفوظ ان عقوبة الإعدام علي جريمة القتل هي العقوبة المنتظرة لهذا القاتل الذي لم تمنعه صلة الرحم من تذكر الرحمة في نفسه من ابن شقيقته.





واضاف ان هناك عاملاً مهمًا جدًا في تلك الواقعه وهو استظهار نية القتل من عدمه وكذلك سبق الاصرار والترصد وتلك العوامل تظهرها تحريات المباحث والتحقيقات وسماع شهود الواقعة واذا لم تتوافر نية القتل في نفسية الجاني لارتكاب الجريمة او انعدام سبق الاصرار والترصد فان القضية ستختلف كليا فانعدام نية القتل تكون الجريمة هي ضرب افضي إلى موت وعقوبتها لا تزيد عن سبع سنوات واذا انتفي سبق الاصرار والترصد وتوافرت نية القتل فان العقوبة هي السجن المؤبد.





وكانت مديرية امن القاهرة تلقت بلاغا من قسم شرطة السلام يفيد بوقوع جريمة قتل بمساكن الدلتا بمدينة السلام ، وتبين ان تاجر فراخ طعن عاملا عاتبه لعدم سداد مستحقات شقيقة الذي يعمل لديه بمحل طيور بمساكن الدلتا‪.‬





‪على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وبالفحص تبين ان وقعت بين عامل (توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى) وبين صاحب محل طيور، كما تبين سابقة عمل شقيق المتوفى لدى التاجر وقيامه بترك العمل بسبب خلافات بينهما.





‪وتوجه المتوفى لمحل التاجر لمطالبته بالراتب الشهري الخاص بشقيقه إلا أنه رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها التاجر على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته والتي أودت بحياته ‬.





‪بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.