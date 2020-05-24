الدهبان والمرمير والسرفيديا.. أسماك لا تخلو من الطبق السيناوي أول يوم عيد الفطر

وقال انه يصطاد أسماك الدهبان والمرمير والسرفيديا وأحيانا البوري والدنيس، لكنها تجربة جديدة تعلم الصبر وتستمر فيها اوقات الفراغ ،ويمكن من خلالها توفير احتياجات الأسرة من الاسماك وهي بذلك تمثل داخل إضافي بعد أن ارتفعت أسعار الأسماك لاكثر من 80 جنية الأنواع التي تقوم بصيدهااقرأ أيضا..الصياد خالد حسن ، كان يجلس إلى جانب عدد آخر من من الصيادين الهواة، أكد أن شهري سبتمبر واكتوبر من كل عام من أفضل شهور السنة بالنسبة لصيادي الصنارة، والتي تنشط خلالها رحلات الهجرة للأسماك، والكثير منها يقترب من الشاطئ، وهذا يتزامن مع وجود أنواع أخرى من الأسماك على في مياه أعمق، والتي يبحث عنها الصيادين المحترفين و ينشغلون بصيدها ، ولا يتلفتون لأسماك الشاطئ، التي تبقى حكراً على الصيادين الهواةوأشار ، إلى أنه يتوجه للبحر الأيام الاخيرة من الشهر الكريم 'ولا يعود بأقل من كيلو ونصف من السمك الطازج، بعضها أنواع جيدة وأحجام كبيرة، لذلك فهو يداوم على التوجه للبحر، ويجد عشرات الصيادين قد سبقوهأما الشاب أحمد سلامه، فقال أن هواية الصيد بالصنارة ممتعة،وتبلغ ذروة المتعة عند تعلق سمكه بالصنارة بعد التقاطها الطعم وهو إحساس جميل ،وهو يقضي نحو 3 ساعات متواصلة، يخرج خلالها أجود وأفضل أنواع السمك.جمعة منصور (52 عامًا)، اعتاد التوجّه في أيام الأحد والأربعاء للاصطياد قرب شواطئ العريش برفقة صديقه، كونها الأيام الأقل ازدحامًا على الشاطئ البحر، باعتبار أنّ الصيد أفضل وسيلة للترويح عن النفس ، والبعد عن ضغوط الحياة إضافة إلى توفير وجبة إفطار أول أيام العيد .