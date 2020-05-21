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إلهام أبو الفتح
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الخميس 21 مايو 2020 - 21 : 09 ص
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حوادث
النشرة المرورية الصباحية.. أماكن الزحام في شوارع وميادين الجيزة
الخميس 21/مايو/2020 - 09:10 ص
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شوارع الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
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