رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: أولمبياد طوكيو مهددة بالإلغاء





وكان من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو هذا الصيف، لكن تم تأجيلها إلى صيف العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وقال باخ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "سي بي سي": "لا يمكن توظيف نحو 5 آلاف شخص في لجنة منظمة للأبد، ولا يمكن تغيير جدول الاتحادات الرياضية في العالم، بسبب تأجيل الأولمبياد كل عام".





وتابع: "اللجنة الأولمبية لا زالت ملتزمة بإقامة أولمبياد طوكيو في شهر يوليو من العالم المقبل".





وواصل: "سنتخد القرار المناسب بشأن مصير أولمبياد طوكيو، عندما تكون لنا رؤية واضحة، عن كيف سيكون العالم في يوليو 2021، بعد تأثير جائحة فيروس كورونا".





يذكر أن فيروس كورونا تسبب هذا العالم في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية، على رأسها أولمبياد طوكيو ويورو 2020 وكوبا أمريكا.