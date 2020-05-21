الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروع بشاير الخير3.. فيديو

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، وذلك خلال البدء فى افتتاح المشروع.

وأوضح الفيلم أن المشروع يهدف إلى إنشاء تطوير حضارى فى حى غرب الإسكندرية بشاير الخير 3، وكان قرار تبديل العشوائيات تحديا صعبا ومواجهة للمستحيل، حيث إن الطريق طويل لكن بالإرادة تبدل المشهد.





وأشار إلى أنه مع المرحلة الأولى من المشروع، والتى كانت بالفعل فاتحة خير من خلال إقامة نواة تضم فى المرحلة الأولى 34 عمارة ومنظومة خدمية متكاملة، وظهر الطموح مع المرحلة الثانية من بشاير الخير، وإنشاء نطاق معمارى جديد من 37 عمارة وسط بنية حضارية تحقق الخصوصية وتكفل كرامة الإنسان، وتوفير 26 ألف فرصة عمل لشباب الإسكندرية.





يضم مشروع بشائر الخير ٣، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.





ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض، وعددا من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيي مطاعم وكافيهات على ٣ أدوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنين.





وتضم المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوكا استثماريا، يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دورا سكنيا بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينها ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطحات حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ مترا مربعا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح، وألف باكية جراج انتظار سيارات.

