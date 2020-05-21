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اقتصاد

غرفة سوهاج التجارية تتبرع بمليون و240 ألف جنيه لشراء أجهزة تنفس

الخميس 21/مايو/2020 - 10:32 ص
اجهزة التنفس الصناعى
اجهزة التنفس الصناعى
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ولاء عبد الكريم
أعلن المستشار خالد أبو الوفا رئيس غرفه سوهاج التجارية تسليم أعضاء مجلس إدارة الغرفة، شيك بمبلغ مليون و240 ألف جنيه إلى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج تبرعًا من الغرفة التجارية إلى مديرية الصحة فى محافظة سوهاج لشراء أجهزه طبية لصالح مرضى كورونا فى المحافظة أبرزها أجهزة تنفس صناعى.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التبرع جاء في إطار حرص الغرفة على دورها المجتمعى فى الوقوف بجانب أبناء محافظة سوهاج فى مواجهة فيروس كورونا وأن يكون لأعضاء الغرفة دور فعال تجاه الاحتياج الشديد لعدد من الأجهزه الطبية أبرزها أجهزة تنفس صناعى التى ستساعد بشكل كبير فى إنقاذ مصابى كورونا من الحالات الحرجة والمتأخرة.

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ومن جانبه قال أحمد اللبان نائب رئيس غرفة سوهاج التجارية إن للغرفة دورا مهما نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت بالتبرع للمساهمة فى توفير عدد من الأجهزه الطبية؛ موضحا أن الصحة بسوهاج كانت تقدمت بطلب رسمى الى الغرفة لتوفير جهازين تنفس صناعى و5 مونيتور ومضخة محاليل وجهاز تحليل غازات بالدم بإجمالى تكلفة الأجهزة المطلوبة مليون و240 ألف جنيه، لذلك قامت الغرفة بتوفير المبلغ على الفور من أجل مساعدة أهالي المحافظة.

من ناحية أخرى أشار أحمد العسال سكرتير عام  الغرفة إلى أن مديرية الصحة فى محافظة سوهاج سوف تتولى أمر شراء الأجهزة وتوريدها وتركيبها مع ضرورة التشديد على سرعة التوريد والتركيب، وذلك فى أقرب وقت لخدمة أهالى المحافظة على أن يتم تخصيص واستغلال هذه الأجهزة فى مستشفى العزل التى من المقرر تخصيصها للمصابين بكورونا فى المحافظة.

كما أوضح مصطفى صلاح أمين مساعد صندوق الغرفة التجارية بسوهاج أن أعضاء الغرفة أرادوا تعزيز المشاركة المجتمعية الإيجابية، وذلك تأكيدا منهم على أهمية التكاتف بين أبناء المجتمع من أجل العبور من أزمة كورونا بأقل الخسائر.

فيما أكد الدكتور محمد مبارك عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج أن الغرفة سوف تتابع مع مديرية الصحة بسوهاج عملية شراء الأجهزه لضمان سرعة الشراء والتركيب لخدمة المصابين بكورونا؛ موضحا أن الغرفه جزء من المجتمع لذلك بمجرد وصول طلب احتياجات لأجهزة طبية من صحة سوهاج قامت الغرفة فورا بتوفير المبلغ اللازم لشراء تلك الأجهزة.
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