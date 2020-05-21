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وزير التعليم العالى : تسجيل 1000 حالة إصابة بكورونا غير مقلق على الإطلاق .. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 10:42 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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شيرين عادل
قال الدكتور خالد عبد الغفار،   وزير التعليم العالى  إن تحليل البيانات تعتمد عن طريق التنبؤ المستقبلي الخاص بمعدلات الإصابة بفيروسكورونا ،  لافتا إلى هناك نقطة الانعطاف التى عندما نصل إليها تقل حالات الإصابة ب كورونا أو تختفى تمامأ.

وأضاف   وزير التعليم العالى خلال كلمته بمشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، إنه لابد ألا نقلق على الإطلاق من تسجيل 500 إلى1000 حالة  إصابة يوميا بفيروس كورونا لأنه ليس مقياسا على الإطلاق على زيادة معدلات انتشار الفيروس . 

وأكد  خالد عبد الغفار، إنه  لا داعى للقلق  عند سماع تسجيل   أرقام 500 ، 1000 حالات إصابة خاصة وإنه حتى الآن لم يتم  تسجيل 20 ألف  حالة إصابة بفيروس كورونا  فى مصر .

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها.

ومن المقرر أن يتابع الرئيس معدلات العمل في بشاير الخير رقم ٥ ومدينة الإسكندرية الجديد

وحي بشاير الخير ٣ مخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية

وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.


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