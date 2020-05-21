وزير التعليم العالى: وضعنا آمن.. وتسجيل ألف إصابة يوميًا بكورونا أمر طبيعي..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن معدل نمو فيروس كورونا فى الفترة من 30 مارس وحتى 15 أبريل حوالى 10% ، بينما فى الفترة من 15 أبريل وحتى 20 مايو يتراوح المعدل التنموى ما بين 10 و15% ، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن نسمع ونسجل إصابات تتراوح ما بين 500 وألف كل يوم.





وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، على هامش افتتاح الرئيس لمشروع بشاير الخير 3، أن النسبة المئوية لمعدل التغير النمو اليومى ما بين 3 و5% ولذلك فإن الوضع آمن.





وأكد أنه نستطيع من خلال التنبؤ المستقبلى توقع أعداد الإصابات بفيروس كورونا و النمو اليوميى ما زال فى المعدلات الآمنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعات عمل لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



