وزير التعليم العالي: نرصد حركة المواطنين بالأقمار الصناعية لمعرفة أماكن انتقال كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من بداية أزمة كورونا أي منذ 90 يومًا، هناك تنسيق بين كل مؤسسات الدولة، حيث يتم تسخير كافة الإمكانيات لتحليل البيانات ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.









الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في مؤتمر اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع "بشائر الخير 3 " بالإسكندرية، أن الوزارة تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، للوصول للقرارات، ويتم تحليل الإصابات اليومية للتنبؤ بالمستقبل في وضع انتشار الفيروس. وأضاف





وأشار إلى أن الوزارة تقوم برصد تحركات المواطنين والتجمعات السكانية عبر صور الأقمار الصناعية لمعرفة انتقال الفيروس بين الأشخاص، فضلا على أنهم يقومون بدراسة انبعاثات النيتروجين للتعرف على أماكن التجمعات.

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ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها.