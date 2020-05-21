وزير التعليم العالي: نرصد حركة المواطنين بالأقمار الصناعية لمعرفة أماكن انتقال كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من بداية أزمة كورونا أي منذ 90 يومًا، هناك تنسيق بين كل مؤسسات الدولة، حيث يتم تسخير كافة الإمكانيات لتحليل البيانات ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في مؤتمر اليوم الخميس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بالإسكندرية، أن الوزارة تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، للوصول للقرارات، ويتم تحليل الإصابات اليومية للتنبؤ بالمستقبل في وضع انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم برصد تحركات المواطنين والتجمعات السكانية عبر صور الأقمار الصناعية لمعرفة انتقال الفيروس بين الأشخاص، فضلا على أنهم يقومون بدراسة انبعاثات النيتروجين للتعرف على أماكن التجمعات.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها.
ومن المقرر أن يتابع الرئيس معدلات العمل في بشاير الخير رقم ٥ ومدينة الإسكندرية الجديدة.
وحي بشاير الخير ٣ مخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.
وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.