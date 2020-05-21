قصة تعيين تونسى شيخا للأزهر عام 1952 خريج جامعة الزيتونة

ركزت جامعة الزيتونة بالعلوم الدينية الإسلامية حيث قدمت العديد من الدروس في الفقه المالكي والسيرة النبوية والحديث وكذلك علوم القرآن الكريم، بالإضافة إلى الدراسات الأدبية والعلمية.



