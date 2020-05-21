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تعليم

قصة تعيين تونسى شيخا للأزهر عام 1952 خريج جامعة الزيتونة

الخميس 21/مايو/2020 - 11:23 ص
جامعة الزيتونة
جامعة الزيتونة
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عبد الله علي
تعتبر جامعة الزيتونة هي أقدم جامعة في العالم، بعد إنشائها في تونس عام 737 ميلاديا و120 هجريا، تعرف بطبيعتها الإسلامية حيث انتظمت الدوروس بها في جامع الزيتونة في العاصمة التونسية ولها دورا بارزا في نشر التعاليم الإسلامية والثقافة العربية.
 
ركزت جامعة الزيتونة بالعلوم الدينية الإسلامية حيث قدمت العديد من الدروس في الفقه المالكي والسيرة النبوية والحديث وكذلك علوم القرآن الكريم، بالإضافة إلى الدراسات الأدبية والعلمية.

من أهم رموز جامعة الزيتون المؤرخ ابن خلدون حيث تخرج منها وعمل بها كأستاذ ومن أشهر مؤلفاته كتاب "مقدمة ابن خلدون" الكتاب التاريخي الاجتماعي المتأثر بالكتابة الفلسفية.

كما صدرت الجامعة التونسية شيخا لجامع الأزهر الشريف عام 1952 ميلاديا وهو الشيخ محمد الخضر حسين، الجزائري الأصل المولود بمدينة تونس، من أبرز أعمله أنشأ مجلة "السعادة العظمى"، وعرف عنه جهاده ضد الاحتلال الفرنسي، وتولى مشيخة الأزهر الشريف.
 
في عام 1987 بعد الاستقلال التونسي، أنشأت الجامعة الزيتونة الحالية بشكلها المدني وفق قانون الدولة الحديثة، حيث تعد الجامعة الزيتونة أصغر جامعة تونسية حاليا حسب عدد الطلاب الذي يبلغ 1573 طالبة وطالبة وفقا لاحصائيات عام 2009/ 2010.
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