الرئيس السيسي لـ المواطنين: الدولة والصحة هما اللي شايلين الشيلة.. خلوا بالكم معانا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موجها حديثه للمواطنين، إن أزمة كورونا في بدايتها تعاملت معها الدولة ولم تحمل المواطن أي أضرار أو تشعره بأي تخوف تجاه ما يحدث من تبعات الأزمة.









حاولنا من بداية الأزمة ما نخوفكمش وخلينا الموضوع في حضن الدولة ووزارة الصحة هما اللي شايلين الشيلة.. لذا تعاملوا مع الموضوع برفق". وأضاف الرئيس، موجها حديثه للمواطنين، خلال افتتاحات الإسكندرية: "



