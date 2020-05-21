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أخبار البلد

الرئيس السيسي لـ المواطنين: الدولة والصحة هما اللي شايلين الشيلة.. خلوا بالكم معانا

الخميس 21/مايو/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للمواطنين، إن أزمة كورونا في بدايتها تعاملت معها الدولة ولم تحمل المواطن أي أضرار أو تشعره بأي تخوف تجاه ما يحدث من تبعات الأزمة.


وأضاف الرئيس، موجها حديثه للمواطنين، خلال افتتاحات الإسكندرية: "حاولنا من بداية الأزمة ما نخوفكمش وخلينا الموضوع في حضن الدولة ووزارة الصحة هما اللي شايلين الشيلة.. لذا تعاملوا مع الموضوع برفق".

وتابع: "مزاولة الرياضة والأطعمة من الأشياء المهمة التي تزيد الوعي والمناعة حتى نظل نسير في المسار المتوقع طبقا للدراسات.. خلوا بالكم معانا".
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