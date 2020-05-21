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أخبار البلد

هذا وقت التكاتف مع الدولة.. 4 رسائل من الرئيس للمواطنين والأطباء

الخميس 21/مايو/2020 - 11:13 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صدى البلد
 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرسائل المهمة اليوم خلال افتتاح مشروعات بشائر الخير 3 ، جاء على رأسها  التحية والشكر للأطقم الطبية، قائلا: " كل سنة وانتوا طيبين لكم كل الشكر والتقدير والمحبة والاعتزاز بما تقدموه، ولابد ان أشير إلى أن هذا ليس وقت الجدل التكليف والأطباء ده وقت إنكم تتكافلوا مع مصر". 

أما عن الرسالة الثانية ، فوجهها الرئيس للمواطنين ، قائلا : " بالنسبة لحجم الأسرة وغرف الرعاية المركزة والتنفس الصناعي لدينا القدرات للمواجهة لكنها يتم استخدامها مع الأمراض الأخرى هناك أمراض أخررى مزمنة ولابد ان نتعامل معها بالتوازي مع كورونا باقي الامراض بالإضافة لـ كورونا". 


وجاءت الرسالة الثالثة للمواطنين متعلقة بمعدلات الإصابة بـ كورونا في مصر  ، كالتالي : " المعدلات الخاصة بالإصابات بفيروس كورونا طبيعية  وحجم الإصابات مرتبط  بجدارة تصرفاتنا ، احنا المصريين في كل حتة في البلد لو انتبهنا ومخدناش الموضوع باطمئنان وخلينا بالنا من نفسنا ، وإزاي نحمي أنفسنا وجيراننا وأهلنا ممكن تبقى معدلات الإصابة أقل من الطرح المتوقع مطالبا باتخاذ جهود الأطقم الطبية والدولة ووزارة الصحة في الحسبان".
 
أما الرسالة الرابعة  وجه الرئيس فيها النصيحة للمواطنين بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة التي من شأنها زيادة  المناعة .

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