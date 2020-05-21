وزير التعليم العالى: انحسار إصابات كورونا فى مصر يوليو المقبل..فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه قريبًا جدًا سنعلن أن عدد إصابات مصر بسبب فيروس كورونا سوف تصل إلي 40 ألف إصابة فقط ولن يتم تسجيل حالات أخرى، مشيرًا إلى أن نقطة انعطاف المنحنى التصاعدي لفيروس كورونا فى مصر ستبدأ يوم 28 مايو الجارى.





وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن العدد الأقصى للحالات التى من الممكن أن تصل لها مصر 40 ألف حالة إصابة فيروس كورونا فقط ولن تزيد عن ذلك ومن ثم سيتم تسجيل صفر حالات.





وأوضح أن الحد الأقصى للإصابة بفيروس كورونا فى مصر 40 ألفًا وتبدأ بعد ذلك نقطة الانعطاف فى مايو الجارى حتى نستطيع ان نسجل الحد الأقصى ومن الممكن أن نستمر في تسجيل حالات إصابة حتى يوم 10 يوليو.





وأكد وزير التعليم العالى، أنه نتوقع أن نصل إلى 20 ألف إصابة بفيروس كورونا نهاية الشهر الجارى، كما أشار إلى أن تسجيل أعداد إصابة يتراوح ما بين 500 وألفً يوميًا أمر طبيعى في هذه الفترة.