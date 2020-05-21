AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم العالى: انحسار إصابات كورونا فى مصر يوليو المقبل..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 11:18 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه قريبًا جدًا سنعلن أن عدد إصابات مصر بسبب فيروس كورونا سوف تصل إلي 40 ألف إصابة فقط ولن يتم تسجيل حالات أخرى، مشيرًا إلى أن نقطة انعطاف المنحنى التصاعدي لفيروس كورونا فى مصر ستبدأ يوم 28 مايو الجارى.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن العدد الأقصى للحالات التى من الممكن أن تصل لها مصر 40 ألف حالة إصابة فيروس كورونا فقط ولن تزيد عن ذلك ومن ثم سيتم تسجيل صفر حالات.

وأوضح أن الحد الأقصى للإصابة بفيروس كورونا فى مصر 40 ألفًا وتبدأ بعد ذلك نقطة الانعطاف فى مايو الجارى حتى نستطيع ان نسجل الحد الأقصى ومن الممكن أن نستمر في تسجيل حالات إصابة حتى يوم 10 يوليو.

وأكد وزير التعليم العالى، أنه نتوقع أن نصل إلى 20 ألف إصابة بفيروس كورونا نهاية الشهر الجارى، كما أشار إلى أن تسجيل أعداد إصابة يتراوح ما بين 500 وألفً يوميًا أمر طبيعى في هذه الفترة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تسجل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة.. ورئيس الوزراء البريطاني يغادر العناية المركزة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

فيروس كورونا..أستاذ طب وقائى: وصلنا للمرحلة الحرجة سواء انتشار أو انحسار..فيديو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن بشرى عن مصل كورونا.. مصر تحقق نجاحا في العلاج بـ البلازما.. ونوبة بكاء لـ حلمي بكر

وزير التعليم: حالة واحدة تتيح للطلاب تأجيل امتحانهم لـ الدور الثانى بالدرجة الفعلية.. فيديو

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

وزير التعليم العالى : تسجيل 1000 حالة إصابة بكورونا غير مقلق على الإطلاق .. فيديو

ترشيحاتنا

معدلاتنا طبيعية.. الرئيس السيسي يزف بشرى للمصريين بشأن فيروس كورونا.. فيديو

الغسل من الجنابة بالصابون يجب في هذه الحالة

ماذا تفعل في حالة الاشتباه بإصابة أحد بـ كورونا؟.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يجيب ..فيديو

السيسى يقدم التحية للأطقم الطبية على جهودهم فى مواجهة كورونا.. فيديو

توقعات نهاية مسلسلات رمضان 2020.. البرنس وخيانة عهد أبرزها

فرخة بريشها.. شكوى ضد مطعم شهير بسبب سوء الخدمة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أوبل opel تقرر تخفيض 21 ألف جنيه في أسعارها.. صور

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام