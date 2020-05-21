تعافى أول مريض كورونا بمستشفى حميات سوهاج

وجاء نص البيان: "تمكن الفريق الطبى من أطباء وتمريض وفنيين وخدمات مساعدة شفاء اول مريض مصاب بالكورونا بمستشفى حميات سوهاج تم دخوله بتاريخ ١٠ مايو وتم سحب عينة وكانت النتيجة ايجابية وبعد 5 ايام عزل بالمستشفى تم سحب عينة أخرى وكانت سلبية وتم سحب عينة أخيرة للتأكد بعد مرور ٤٨ ساعة وكانت النتيجة سلبية".





وأشار البيان أن عدد المتعافين من مرض كورونا بمحافظة سوهاج وصل إلى ٣١ متعافى منهم ١٨ ذكور و ١٣ اناث من بينهم 3 أشخاص اعمارهم فوق الستين و5 أقل من 10 سنوات.





جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اعلن امس إن احد معاوني اعضاء هيئة التدريس بقسم امراض النسا والتوليد، ظهرت عليه بعض اعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الاحد الموافق 17 مايو.





وأشار الى انه تم اجراء تحليل سريع له في نفس اليوم وعمل تحليل عينه pcr، وثبتت ايجابيتها .





وأضاف أنه تم حجز الطبيب المذكور بمستشفى الاحالة " حميات سوهاج "، وبعد ثبوت ايجابية التحليل تم التواصل مع رئيس جامعة اسيوط، وتوفير مكان له بمستشفى الراجحي للعزل باسيوط.

اقرأ أيضا:

بشاير العيد.. العيش الشمسى والفايش والفطائر عادات رمضانية لم يمحها الزمن في الوادي الجديد